​الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 28 ألفا و800 ميجاوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الأربعاء وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم هو 28 ألفا و800 ميجاوات مقابل 29 ألف ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و285 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.