النقل تكشف آخر مستجدات تنفيذ "مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة عبد الكريم:

عقد مسئولون بوزارة النقل، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركة "بومبارديه" العالمية؛ لبحث التعاون المشترك في مجالات المونوريل الذي سيتم تنفيذه لأول مرة في مصر والسكك الحديدية بحضور قيادات وزارتي النقل والإسكان وهيئة السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس، استمرار الاجتماعات بصفة يومية لإنهاء التفاوض على كافة النقاط لتوقيع العقد قبل نهاية شهر يونيو الحالي، بين اللجنة الفنية للمشروع وتحالف "بومباردييه- المقاولون- أوراسكوم"، الفائز بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر.

أضاف البيان، أن الشركة عاينت الحالة الفنية لعدد من جرارات السكك الحديدية والتي تحتاج إلى الصيانة ورفع الكفاءة، حيث تم الاتفاق على سرعة التعاون المشترك لإصلاح وإعادة تأهيل 40 جرار ايدترانس تحت إشراف مهندسين وخبراء من شركة بومباردييه وبأيدي العمالة المصرية التي سيتم نقل الخبرات إليها وباستخدام قطع الغيار الأصلية لهذه الجرارات، مع تجهيز مكان إضافي بورش إيرماس بالسبتية لإجراء العمرة لهذه الجرارات.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية التي ستنفذها وزارة النقل والتي يمكن التعاون من خلالها بين الجانبين مثل المرحلة الأولى من مترو أبوقير الكهربائي بطول ٢٢ كم والقطار الكهربائي بين مدينتي المنصورة والمنصورة الجديدة بطول٥٠ كم، وتم الاتفاق على اجتماع دوري أسبوعي بين وزارة النقل وممثلس شركة بومباردييه لدفع معدلات التنفيذ في المشروعات المشتركة.​