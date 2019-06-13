"المصرية لحقوق الإنسان" تعرض تقريرها عن وضع أهالي سيناء.. الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًا لعرض تقريرها النوعي "أهالي سيناء تحت مقصلة الإرهاب"، يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت المنظمة، في بيان، اليوم الخميس، إن التقرير يعتمد على منهجية البحث الميداني وتجميع الشهادات من شهود عيان في المنطقة فضلًا عن توثيق المعلومات من القوانين والقرارات الحكومية والوزارية والبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، كما يعتمد التقرير على شهادة أعضاء المنظمة المقيمين في سيناء، والمقابلات الشخصية لأهالي سيناء، في إطار المنهج الوصفي لوصف كل الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية والأجهزة الرسمية وفيما يخص الحقوق الأساسية للمواطنين وصدور القرارات الرسمية في هذا الشأن.

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وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن التقرير يسعى إلى تحقيق سبل الإنصاف والحق في جبر الضرر لضحايا الإرهاب وحق المواطن السيناوي في التمتع بالأمن والأمان في مجتمعه.

وأشار أبوسعدة، إلى وجود دعم سخي للعمليات الإرهابية في سيناء كشفت عنه كميات الأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها من قِبَل أجهزة الأمن المصرية وكلها عمليات تستهدف أرواح المصريين، وأن التقرير يلقي الضوء على كيف تم توطين سيناء بالعناصر الإرهابية التي قيدت حياة الأهالي فيها والتي هددت الأمن القومي المصري، وانحسار موجة الإرهاب في مصر خلال عامي 2018، 2019 من خلال الإحصاءات التي أعدها مرصد مكافحة الإرهاب بالمنظمة.

كما يرصد التقرير معاناة أهالي سيناء في ظل الحرب على الإرهاب ويقدم التوصيات بشأن تعويض الأهالي عن أعمال القتل الخطأ، والخسائر المادية الناتجة عن الحرب الدائرة ضد تنظيمات الإرهاب المسلح.