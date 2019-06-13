رئيس ائتلاف دعم مصر يستقبل أنبا نقادة وقوص بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

استقبل الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والوفد المرافق له على هامش زيارته لمجلس النواب.

وقال حمدى سليمان، عضو مجلس النواب عن دائرة نقادة، إن زيارة الأنبا بيمن للبرلمان زيارة تاريخية، تعكس قوة العلاقة بين الشعب المصرى، وتؤكد أن الجميع منثهر في نسيج الوطن.

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وأضاف "سليمان" الذي حضر اللقاء، أن رئيس ائتلاف دعم مصر عقد اجتماعا بالأنبا بيمن، تم خلاله نقاش مطول حول بعض القضايا المحورية، لافتا إلى أن زيارة الأنبا بيمن للبرلمان هي الأولى له وعبر عن سعادته بالترحاب الكبير الذي قابله به أعضاء البرلمان.

وقام رئيس ائتلاف دعم مصر باصطحاب الأنبا بيمن في جولة داخل البرلمان، والتقطوا عدد من الصور التذكارية بمتحف مجلس النواب.

حضر اللقاء كل من المهندس كامل ميشيل بمجلس النواب النائب حمدي سعد عمر سليمان والنائب ثروت بخيت والنائبة مارجريت عازر والنائبة سولاف درويش وعدد من النواب والمراسم بالمجلس.