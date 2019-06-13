مصر | لعدم قدرته على الزواج.. عاطل يشنق نفسه في سقف منزله بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعدم قدرته على الزواج.. عاطل يشنق نفسه في سقف منزله بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقدم عاطل، على الانتحار بشنق نفسه في سقف منزله بسبب عدم قدرته على الزواج بحدائق القبة، وأمر اللواء أشرف الجندي بالحالة الواقعة للنيابة العامة.
وتلقى المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة، حدائق القبة بلاغا من الأهالي يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة أحد جيرانهم، وبعد عدم استجابته لطرقهم كسروا باب الشقة، فعثروا عليه مشنوقًا في سقف منزله.
وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وعثر على جثة رجل يبلغ من العمر 41 سنة، وبعمل التحريات دلت أن المتوفى عاطل وكان يعمل في مجال السياحة بشرم الشيخ قبل ثورة يناير وفي الآونة الأخيرة انتابته حالة نفسية سيئة بسبب عدم قدرته على الزواج بسبب ظروفة المالية فشنق نفسه.
وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.