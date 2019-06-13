مصر | لعدم قدرته على الزواج.. عاطل يشنق نفسه في سقف منزله بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعدم قدرته على الزواج.. عاطل يشنق نفسه في سقف منزله بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم عاطل، على الانتحار بشنق نفسه في سقف منزله بسبب عدم قدرته على الزواج بحدائق القبة، وأمر اللواء أشرف الجندي بالحالة الواقعة للنيابة العامة.

وتلقى المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة، حدائق القبة بلاغا من الأهالي يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة أحد جيرانهم، وبعد عدم استجابته لطرقهم كسروا باب الشقة، فعثروا عليه مشنوقًا في سقف منزله.