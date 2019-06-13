مصر | موظف بمستشفى.. يختلس 209 آلاف جنيه من رواتب الموظفين بـ"حيلة شيطانية" بالدقهلية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا؛ قيام (مسئول عن إدخال بيانات الدفع الإلكترونى بإحدى المستشفيات- مقيم بدائرة مركز شرطة أول المنصورة بالدقهلية) باستغلال موقعه الوظيفى خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2018 واستقطاع مبالغ مالية من المرتبات والحوافز الخاصة بالعاملين بالمستشفى، وإضافتها على حسابه حيث بلغت جملتها (209.016 ألف جنيه)، واستولى عليها لنفسه عن طريق بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة براتبه.

وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بمحافظة الدقهلية المكلفة بفحص ومراجعة استمارات الدفع الالكترونى والاستمارات الورقية لمرتبات وحوافز العاملين بالمستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.