مصر | بسبب "خلافات مالية".. عاطلان يمزقان جسد شاب بـ"المطاوي" في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "خلافات مالية".. عاطلان يمزقان جسد شاب بـ"المطاوي" في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتلقى قسم شرطة السلام ثانٍ بلاغا من مستشفى السلام العام باستقبال عاطل، سبق إتهامه في قضيتين آخرهما "سرقة مسكن" توفى متأثرًا بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم وتوقف عضلة القلب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية سابقة بين المتوفى وعاطلين قام على إثرها المجني عليه بالتعدي على أحدهما بالضرب مُحدثًا إصابته بجروح بالرأس والرقبة "لم يُحرر محضرًا بشأنها"، وفى يوم الواقعة حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمان على المجنى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثان إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته وفرا هاربين.

دلت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة في واقعة مقتل شاب على يد عاطلين بالسلام، أن السبب خلافات مالية بينهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض " سنجة " المستخدمان في ارتكاب في الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.