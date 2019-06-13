مصر | "صديق والدها" و"علاقة جنسية".. مفاجآت حول تعرض طالبة للاغتصاب بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صديق والدها" و"علاقة جنسية".. مفاجآت حول تعرض طالبة للاغتصاب بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن حقيقة بلاغ فتاة في الصف الأول الثانوي بتعرضها للاغتصاب على يد مجهولين، وتبين أنها على علاقة غير شرعية بصديق والدها، منذ 3 سنوات.

وأوضحت التحقيقات أن الفتاة تقدمت ببلاغ كاذب لقسم شرطة الشيخ زايد، لإجبار صديق والدها الأربعيني العمر على الزواج منها، خوفًا من افتضاح علاقتهما الغير شرعية.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، خلال أحد أيام عيد الفطر المبارك، من "دلال.م.ز"، 17 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، بقيام 3 أشخاص مجهولون يستقلون سيارة ملاكي، بخطفها عنوة عنها، واغتصابها بالإكراه بجوار الحديقة المركزية بدائرة القسم.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وتوصلت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، إلى كذب رواية الفتاة وأنها على علاقة غير شرعية بصديق والدها البالغ من العمر 45 سنة، وتقدمها بالبلاغ الكاذب لزواجه منها خوفًا من افتضاح علاقتهما، وبمواجهة الفتاة أقرت بما توصلت إليه التحريات.

وبإعداد مأمورية تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

