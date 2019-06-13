مصر | عاجل.. إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج بقضية "الفيديوهات الجنسية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج بقضية "الفيديوهات الجنسية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 10 جنايات القاهرة (غرفة مشورة)، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.