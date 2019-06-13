مصر | لتقاضيه رشوة.. تجديد حبس مسؤول بـ"القومي لتنظيم الاتصالات"

ووجهت النيابة للمتهم الاول تهم تقاضى رشوة، والتربح الوظيفي.

وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكليه، بحبس رئيس الادارة المركزية لشئون العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واخر صاحب شركة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة طلب وتقديم رشوة ماليه.

ووجهت النيابة للمتهم الاول تهم تقاضى رشوة، والتربح الوظيفي.

وكانت أجهزة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط رئيس الادارة المركزية لشئون العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واخر أثناء تسليمه رشوة ماليه، ٥٣ الف جنيه مقابل تسهيل اعمال من الاخر، علي أحد المقاهي بمنطقة المعادي.