مصر | "بدل ترتيب السور".. التحقيق في بيع صاحب مكتبة لـ"مصاحف مزيفة" بالدرب الأحمر

تجري النيابة العامة، تحقيقاتها حول واقعة اتهام صاحب إحدى المكتبات بتزييف نسخ من المصحف الشريف تضمنت تبديلا لترتيب السور.

وجاء بالبلاغ الذي أحاله المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، لنيابة الدرب الأحمر، أن مقدمه فوجئ بأخطاء بالغة في المصحف المتداول، من بينها حذف بعض الآيات من سورة الإسراء، وإكمالها بآيات من سورة الأنبياء تارة، ومن سورة إبراهيم تارة أخرى، والاكتفاء بذكر 96 آية فقط من سورة الإسراء، في حين أن عدد آياتها 111.

وأضاف البلاغ، أن الطبعة تضمنت حذف كامل لسورة "الكهف، ومريم، وطه"، بالإضافة إلى أخطاء أخرى تضمنتها الطبعة بشكل لا يمكن القول بأن هذه الأخطاء قد حدثت بسبب خطأ مطبعى.

وبينت التحقيقات أن النسخة المتداولة تضمنت صورة من تصريح منسوب صدوره إلى مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، بتاريخ 24 مايو 2017، يحق بمقتضاه للمكتبة تداول النسخة.