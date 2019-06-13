مصر | إحالة تشكيل عصابي أطلق النيران على سائق لسرقته بالمقطم للمحاكمة الجنائية

يذكر أنه تلقى معاون مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغا من سائق مُصاب بطلق ناري وكدمة في الرأس، ومُحصل، يعملان بشركة لتجارة الحديد في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

وأضافا أنهما عقب خروجهما من فرع أحد البنوك كائن بالطريق الدائري، واستقلالهما سيارة الشركة قيادة الأول وهما متجهين لمقر الشركة، وبحوزتهما مبلغ 241 ألف جنيه وأوراق وعقود خاصة بالشركة وحافظة شيكات، وبالطريق البطيء أمام أحد التجمعات السكنية اعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي لسرقة ما بحوزتهما من مبالغ مالية، ولدى مقاومتهما لهم أطلق أحدهم عيار ناري محدثًا إصابة الأول، واستولوا منهم على الأوراق والعقود الخاصة وحافظة الشيكات دون الحقيبة التي بها المبلغ المالي وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما بندقية آلية، طبنجة، 51 طلقة مختلفة الأعيرة، واستهداف مسكن المتهم المقيد الحرية بمركز شرطة مغاغة تنسيقًا وأمن المنيا عُثر على خزينة طبنجة بداخلها 19 طلقة من ذات العيار.