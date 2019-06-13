مصر | "شبكة دعارة دولية".. مد أجل الحكم على مطربة "عندي ظروف" و11 فتاة لـ4 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شبكة دعارة دولية".. مد أجل الحكم على مطربة "عندي ظروف" و11 فتاة لـ4 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح العجوزة، مد أجل الحكم على المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف" و11 فتاة أخرى بتهمة ممارسة أعمال الدعارة والفجور ضمن شبكة دولية للاتجار في البشر وتسهيل الدعارة وذلك لجلسة 4 يوليو.

وكانت قد أحالت النيابة العامة صاحب الكافيه وشقيقه إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليًا.

وكانت تحقيقات القضية، كشفت أن صاحب كافيه في المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، هو المتهم الرئيسي في واقعة تشكيل عصابة للاتجار في البشر، عن طريق استقطاب الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن في توزيع المخدرات على الزبائن.