مصر | الطفلة "نغم".. القاتل يعترف: تبولت على نفسها فعذبتها حتى الموت

فيما أمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطفلة نغم تبلغ من العمر 4 أعوام، التي عذبت على أيدى زوج والدتها بسبب بكائها وتبولها اللارادي، وبيان ما بها من إصابات وتحديد سبب الوفاة فيما قررت التصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية، بالإضافة إلى طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من غرفة النجدة، بمقتل طفلة 4 سنوات، وعلى الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، والانتقال إلى مكان الواقعة تبين وجود جثة الطفلة وبها آثار ضرب وكدمات في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء الواقعة زوج والدة الطفلة، حيث تعدى عليها بالضرب حتى الموت، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.