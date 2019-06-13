مصر | "ضربها حتى الموت".. تشريح جثة طفلة قتلها زوج أمها بسبب بكائها

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من غرفة النجدة، بمقتل طفلة 4 سنوات، وعلى الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، والانتقال إلى مكان الواقعة تبين وجود جثة الطفلة وبها آثار ضرب وكدمات في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء الواقعة زوج والدة الطفلة، حيث تعدى عليها بالضرب حتى الموت، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.