أخبار مصر | برلمانية تتقدم ببيان عاجل حول معاناة كبار السن في الحصول على الأدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم ببيان عاجل حول معاناة كبار السن في الحصول على الأدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الحكومة، ووزارة الصحة، حول معاناة المواطنين من كبار السن في الحصول على الأدوية الخاصة بهم من منافذ الصرف في مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظات.

وأشارت خضر، إلى أن هناك أزمة حقيقية لم ينتبه لها أحد من المسؤولين والمعنيين، يعيشها آلاف المواطنين يوميًا من كبار السن والمرضى والعجائز، عند صرف الأدوية الخاصة بهم شهريًا عبر منافذ الصرف في مستشفيات التأمين الصحي، من الوقوف في طوابير الانتظار لأكثر من 3 ساعات ممتدة، ومعاملة غير آدمية من جانب العاملين، فضلًا عن الازدحام المستمر، وعدم وجود آلية معنية للصرف، وتابعت: "هذا إلى جانب كل هذه المعاناة التي يعيشها المرضى من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، يتفاجئ عدد منهم، عند صرف الأدوية الخاصة به، بعدم توافر بعضها لدى منافذ الصرف، أو وجود نقص بها".

ولفتت إلى أن بعض هذه الأدوية لا غنى عنها خاصة بالأمراض المزمنة، وهو ما يدفعهم إلى الانتظار شهورًا على أمل توفيرها، حيث إن ظروفهم الاقتصادية والمعيشية لا تسمح بتدبير هذه الأدوية من خارج منافذ الصرف.