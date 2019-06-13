أخبار مصر | "التاج الفوتوغرافي" يعرض لكنوز المجوهرات الملكية في مكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التاج الفوتوغرافي" يعرض لكنوز المجوهرات الملكية في مكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نَظِّم مُتحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مُتحف المجوهرات الملكية، ومؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا معرضًا للصور الفوتوغرافية المتميزة الثلاثاء ١١ يونيو والذى يستمر حتى ١١ يوليو 2019، تحت عنوان "التاج الفوتوغرافي كنوز من مُتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية"، ويضم المعرض المجموعة المشاركة في مسابقة "التاج الفوتوغرافي" التي أقيمت في ديسمبر 2018.

وخلال المعرض ألقى الدكتور الحسين عبد البصير، مدير متحف مكتبة الإسكندرية، وصفاء فاروق، مديرة متحف المجوهرات الملكية الكلمة الإفتتاحية، ثم كلمة المدير السابق لمتحف المجوهرات محمد عبد المجيد، كما قام الدكتور علاء الباشا مدير مؤسسة عدسة للتصوير الفوتوغرافي بإلقاء محاضرة موجزة تعرض خلالها لأهمية التصوير الأثرى الفوتوغرافي وأهم محاور المعرض المقام.

تبع الكلمات الافتتاحية والشرح إعلان أسماء الفائزين بالمحاور الثلاثة، وتسليمهم شهادات التقدير المقدمة من كلٍ من مُتحف آثار مكتبة الإسكندرية ومُتحف المجوهرات الملكية بالإضافة إلى دروع التميز، فضلًا عن العضوية المتميزة المقدمة من مؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا. واختتمت مراسم الاحتفال بقيام السادة المُنظمين بقص الشريط الافتتاحى إيذانًا بإفتتاح المعرض للجمهور.

الجدير بالذكر أن مُتحف المجوهرات الملكية يضم مجموعة كبيرة من المجوهرات والتُحف الذهبية التابعة للأسرة العلوية المالكة، تؤرخ لعام 1805، ومنها تُحف نادرة تؤرخ للفترة التي تمتد من عصر محمد علي باشا إلى عهد فاروق الأول.

وتأتي استضافة مُتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية للمعرض في إطار رسالة مكتبة الإسكندرية في التعريف بالتراث، فضلًا عن إبراز أعمال الفنانين المصورين وتشجيعهم على مزيد من الإبداع وحفظ التراث.