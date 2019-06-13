أخبار مصر | محافظ الجيزة: إنشاء 118 باكية حضارية للباعة الجائلين بزنين‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: إنشاء 118 باكية حضارية للباعة الجائلين بزنين‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه جارٍ إنهاء أعمال المرحلة الأولى من سوق زنين الحضاري الأول، بحي بولاق الدكرور؛ لنقل الباعة الجائلين إليه، بدلاً من استغلالهم لنهر الطريق ما يسبب إعاقة الحركة المرورية.

وأشاد المحافظ، بالسوق الحضاري، لما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع.

وقال المحافظ، إن سوق زنين، يأتي ضمن خطة المحافظة في تطوير الأسواق العشوائية وغير الآمنة، حيث أنه جارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويتكون من 118 محلا وباكية مقسمة على 74 محلاً و44 باكية وللقضاء على العشوائيات.

وتابع المحافظ أنه تم الانتهاء من نقل غرفة الكهرباء التي كانت متواجدة بمنتصف الشارع، وجارٍ توصيل التيار الكهربائي للمحلات وسيتم البدء في إجراءات المرحلة الثانية بمجرد الانتهاء من المرحة الأولى.

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وأشار إلى أن المنطقة عانت من إهمال كبير حيث تعد هذه بداية لتطوير المنطقة بالكامل حيث تم توسعة الشارع ورصفه مما ساهم في تحقيق سيولة مرورية خاصة أن شارع زنين هو محور مروري رئيسي للوصول إلي الطريق الدائري بالإضافة الي إنه تم توفير منطقة العاب للأطفال مؤمنة لتفريغ طاقتهم وسيتم تدعيمها بأعمدة إنارة حديثة.

ووجه المحافظ، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضرورة توفير صناديق للقمامة ورفع المخلفات والقمامة من المنطقة بصفة دورية لتظل المنطقة بصورة حضارية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة بحي بولاق الدكرور رافقه اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والاستاذ أسامة السقعان رئيس حي بولاق والاستاذ شفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

وحرص المحافظ خلال الجولة علي تفقد أعمال إخلاء الباكيات والشوادر بسوق ناهيا إستعداداً لتسليم الموقع للهيئة القومية للمترو لبدء تنفيذ مسار المرحلة الرابعة من خط المترو ببولاق الدكرور كما تابع أداء شركات الجمع السكني ببعض القطاعات بالحي.