أخبار مصر | الجيزة تستجيب لأهالي شارعي محمد كامل والبطل أحمد عبد العزيز بحي الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تستجيب لأهالي شارعي محمد كامل والبطل أحمد عبد العزيز بحي الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي الدقي، بحل مشكلة أهالي شارع محمد كامل بالدقي، بظهور كابلات الكهرباء الخاصة بأحد الأعمدة فوق سطح الأرض.

وتم ردم كابل عمود أنارة خارج الأرض وصيانة أعمدة وتركيب بلاط وإعادة الشيء لأصله وتم رفع جميع المخلفات وإزالة أسباب الشكوى.

كما وجه حي الدقي، بغلق أبوب الأعمدة الكهربائية وإزالة أسباب الشكوى، التي تقدم بها أهالي شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي، من عدم وجود أغطية لأعمدة الكهرباء بالشارع.