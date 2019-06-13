أخبار مصر | برلمانية تطالب بتفعيل توصيات إنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بتفعيل توصيات إنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل توصيات القيادة السياسية بإنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، لافتة إلى أهمية وجود إستراتيجية واضحة ومحددة المعالم في الدولة المصرية لدعم المرأة.

وأشارت رزق الله، إلى ضرورة إيجاد وسائل لحماية المرأة المعيلة، وأيضا تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة للمرأة وخاصة في المجتمعات التي تعاني أزمات مالية كالصعيد والأرياف، حرصا على ضمان مستوى اجتماعي ومالي مقبول للمرأة.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن هذا الصندوق سيجعل الحكومة ملزمة بتفعيل الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة وتقديم المزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل، في العديد من المجالات، ما يخدم إستراتيجية دعم المرأة في المجتمع المصري.