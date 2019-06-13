أخبار مصر | أنيسة حسونة تشيد بتعديلات قانون العقوبات لإلزام الأب بدفع النفقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنيسة حسونة تشيد بتعديلات قانون العقوبات لإلزام الأب بدفع النفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بموافقة اللجنة التشريعية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتى يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

وقالت "حسونة"، إن التعديل يضمن للمرأة الحاضنة حقوقها في التزام الأب بدفع النفقات، لافتة إلى وجود حالات كثيرة من الأمهات الحضانات تعاني امتناع الأب عن دفع النفقات مما يضر بالحالة المادية للأسرة.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن التعديل أكد أن الامتناع عن الدفع رغم القدرة لمدة ثلاثة شهور، ستكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بعد التنبيه عليه بالدفع، كما سيتم تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية.