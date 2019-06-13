أخبار مصر | استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.. "عبد العال" يتفقد محيط استاد القاهرة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.. "عبد العال" يتفقد محيط استاد القاهرة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، محيط استاد القاهرة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استعدادات المحافظة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بتتطوير ورفع كفاءة الشوارع والمحاور لمحيط استاد القاهرة والتي شملت أعمال رصف وأرصفة وتخطيط مروري للشوارع مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء، وكذلك أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار والزهور وتنسيقها بما يليق بمداخل استاد القاهرة.

وتابع أن هناك جهودا مبذولة من مديري مديريات الإسكان والطرق وهيئة نظافة وتجميل القاهرة لنهو الأعمال المستجدة داخل الاستاد وإظهارها بالمظهر اللائق من أعمال رصف وأرصفة وتنسيق المسطحات الخضراء ، والعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تقوم حالياً بوضع اللمسات النهائية بكافة المحاور باستاد القاهرة، من نشر أعلام الدول المشاركة بمحيط استاد القاهرة واستاد الإنتاج الحربي والسلام.