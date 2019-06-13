أخبار مصر | برلماني يطالب بتأجيل زيادات إيجار مجمعات الشباب الصناعية أول 5 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بتأجيل زيادات إيجار مجمعات الشباب الصناعية أول 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لجنة ناقشت في الآونة الأخيرة قيمة إيجار وحدات المجمعات الصناعية، حيث رفض أعضاء اللجنة رفضت زيادة الـ10% السنوية على إيجار تلك الوحدات، مطالبًا أن يكون الإيجار 25 جنيها، معفى من الزيادة أول 5 سنوات، على أن تُطبق الزيادة بعد أول 5 سنوات.

وأكد "هيكل"، ضرورة إعطاء الفرصة للشباب لتحقيق استقرار لهم، في إنشاء تلك الوحدات الصناعية مع تقديم سبل الدعم لضمن استمرار العمل بشكل منتظم وتحقيق الهدف الاساسي وهو تحقيق تنمية صناعية بأيادٍ مصرية.

