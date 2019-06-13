أخبار مصر | "حواس": مدارس الغرب تتواصل معي لتدريس الحضارة المصرية لطلابها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حواس": مدارس الغرب تتواصل معي لتدريس الحضارة المصرية لطلابها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن الغرب بشكل عام يقوم بتدريس علم المصريات والحضارة المصرية القديمة للطلاب في مراحل التعليم الأساسي.

وأشار "حواس" إلى أن العديد من المدارس الغربية تتصل به من خلال تقنية "سكايب" للاطلاع على الجديد من الكشوفات الأثرية، أو للتأكد من بعض المعلومات الغامضة عليهم.

وأضاف "حواس"، في تصريح إلى "الخليج 365"، أنه يتمنى أن يحدث هذا في مصر ويتم تدريس الحضارة المصرية بمختلف مراحلها سواء قديم أو وسيط أو حديث لمراحل التعليم الأساسي، حيث سيفهم النشء معنى الآثار وأهميتها، وسيحافظون عليها أيما حفاظ.

وجاءت تصريحات "حواس" تعليقًا على عدم الاهتمام الحاصل في العملية التعليمية بالجانب الحضاري لمصر، حيث لا يتلقى الطالب المصري في مراحل التعليم المصري سوى قدر ضئيل عن الآثار المصرية.