أخبار مصر | "منظور": ملتقى "بناة مصر" سيناقش فرص الاستثمار لشركات المقاولات المصرية في إعمار ليبيا والعراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منظور": ملتقى "بناة مصر" سيناقش فرص الاستثمار لشركات المقاولات المصرية في إعمار ليبيا والعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن ملتقى "بناة مصر" والذي من المُقرر انطلاق فعالياته بدورته الخامسة في القاهرة 16 يونيو من الشهر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي سيناقش فرص الاستثمار لشركات المقاولات وشركات مواد البناء المصرية في إعادة إعمار دولتي ليبيا والعراق.

وقال "منظور"، في بيان، إن مشاركة رؤساء الاتحادات الأفريقية والعربية لقطاع المقاولات وكذلك القيادات التنفيذية لكبرى شركات المقاولات وقيادات المؤسسات المالية ومواد البناء والتطوير العقاري والقطاعات المرتبطة به في الملتقى سينعكس في وضع توصيات جادة لزيادة فرص الاستثمار في قطاع التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مُؤكدًا أن الملتقى سيناقش أيضًا مشروعات الربط التي تعتزم إقامتها مصر مع بعض البلاد العربية سواء في مجال الطاقة أو النقل.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه بحسب تقديرات البنك الدولي فالعراق تحتاج إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمار المحافظات المُتضررة نتيجة الأحداث هناك، وتحتاج ليبيا أيضًا 100 مليار دولار لإعادة إعمارها وهو ما ينعكس على الدور للدولة المصرية في ملف إعادة الإعمار بتنفيذ عدد من المشروعات بغرض سد الاحتياجات المُتزايدة للشركات العاملة في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء في الدولتين من مواد البناء، مُشيرًا إلى أن هذا سيرفع من حجم الفرص الاستثمارية للشركات المصرية وحجم الطلب على العمالة المصرية.

