أخبار مصر | تعين الدكتور أحمد ريحان مستشارا لوزيرة الصحة للابتكار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعين الدكتور أحمد ريحان مستشارا لوزيرة الصحة للابتكار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تعين الدكتور أحمد حسن حسن ريحان، طبيب بشري بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، للعمل، مستشارا للابتكار وريادة الأعمال.

وحمل القرار رقم 339 لسنة 2019، أن يتم تنفيذ القرار من تاريخه وذلك لمدة عام مع احتفاظة بعملة الأصلى.

ويذكر أن وزارة الصحة والسكان، تقوم حاليا بحرمة تنقلات وتعينات داخل الوزارة للعمل على تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتحفيزا للابتكار فى المجال الطبي، وخاصة مع الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أعلنت الوزارة أمس قرار بتعين الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة، كمديرا التأمين الصحى الشامل، مع الاحتفاظ بمنصبه،والدكتور مصطفى شعبان نائب مدير مستشفى معهد ناصر نائبا له مع الاحتفاظ بمنصبه ايضا.

