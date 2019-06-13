أخبار مصر | اجتماع طارئ لـ"الآثار المستردة" لاستعادة 32 قطعة قبل بيعها بلندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع طارئ لـ"الآثار المستردة" لاستعادة 32 قطعة قبل بيعها بلندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واللجنة القومية للآثار المستردة تضم في عضويتها الدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلو وزارة العدل والنيابة العامة وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية بالدولة.
وكانت وزارتي الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.