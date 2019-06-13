أخبار مصر | اجتماع طارئ لـ"الآثار المستردة" لاستعادة 32 قطعة قبل بيعها بلندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع طارئ لـ"الآثار المستردة" لاستعادة 32 قطعة قبل بيعها بلندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعى الدكتور خالد العناني وزير الآثار إلى إجتماع طارئ اليوم الثلاثاء 11 يونيو للجنة القومية ‏للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 برئاسته لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة ‏أثرية تنتمى للحضارة المصرية من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها ‏إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار علي كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن ‏لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 يوليو المقبل.‏

واللجنة القومية للآثار المستردة تضم في عضويتها الدكتور ‏نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية ‏للعلاقات الثقافية، وممثلو وزارة العدل والنيابة العامة وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية ‏بالدولة.

وكانت وزارتي الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة ‏مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع ‏والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر ‏في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة. ‏