أخبار مصر | "التعليم": نسيطر على لجان الشغب بالثانوية ولا مشكلات فيها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": نسيطر على لجان الشغب بالثانوية ولا مشكلات فيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه يتابع قطاعات تصحيح امتحانات الثانوية التي توجد خارج القاهرة اليوم الخميس الموافق 13 يونيو.

وأضاف عبد الحكم لـ"الخليج 365" أنه لا يوجد أى مشكلات فى لجان الشغل بالثانوية العامة، قائًلا أن لجنة بيلا يتم السيطرة عليها أول بأول.

