شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد: علينا الوفاء بوعودنا بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أحد مقدمي مشروع قانون للأحوال الشخصية، إنه على رئيس اللجنة التشريعية ووكيلها مصارحة المواطنين بمصير قوانين الأحوال الشخصية المعروضة علي البرلمان، خاصة أنه لا يوجد مبررات لتأخير المناقشة.

وأضاف «فؤاد»، في بيان له، أنه عندما أعلنت اللجنة التشريعية مناقشة مشروع القانون في 13 يناير شعر المواطنون بأهمية مطالباتهم، وعندما أعلن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعة، تأجيل المناقشة لعدم ورود تعليقات جهات إبداء الرأي وإعطاء هذه الجهات مهلة أخيرة للرد وإذا لم ترسل تعليقاتها سيشرع في مناقشة القانون في أول اجتماع للجنة في فبراير؛ وعلى الرغم من انقضاء المُهلة الممنوحة لهم لم تف اللجنة بوعودها، وهو ما اعتبره عدد كبير من المواطنين تقليلا من أهميتهم.

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وأكد «فؤاد» أنه تلقى خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الشكاوى بسبب تأخر اللجنة التشريعية ومجلس النواب في نظر طلبات المواطنين، خاصة عندما أعلنت اللجنة التشريعية مناقشة تعديلات الحكومة علي قانون العقوبات والخاصة بالنفقات في أقل من شهر من إعلان الحكومة عنها وإهمال مطالباتهم بتغيير القانون الحالي.

وأشار إلى أنه تلقى وعدًا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، و«الشريف» خلال مناقشة مشروع الحكومة بأن اللجنة ستصدر قرارًا خلال الأسبوع الحالي بتشكيل لجنة لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية مما أثلج صدر المواطنين، ليفاجأوا بعد ذلك بتصريحات لوكيل اللجنة بنفي تشكيل لجنة لمناقشة مشروعات القوانين، مما تسبب في شعور بوجود رغبة في عدم تغيير القانون.

وطالب «فؤاد» اللجنة التشريعية بالإفصاح عن ما تنوي اتخاذه من إجراءات حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، حيث أن احترام رغبة الناخبين تحتم علينا الالتزام بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا دون تأخير أو مبررات.