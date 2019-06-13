شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو العطا»: كلمة السيسي بالمنتدى الأفريقي تستلزم تكاتف الجهود لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب «مصر الثورة»، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ تعد «جامعة وشاملة وقدمت بشكل واضح الخبرة المصرية والآلية التي اعتمدها الرئيس منذ وصوله للسلطة باتخاذ موقف مهم لمكافحة الفساد».

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واعتبر «أبو العطا»، في بيان، الخميس، أن الرئيس كان واضحًا وصريحًا خلال حديثه عن دور مصر في مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، وأن مصر قطعت شوطا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له.

وقال رئيس «مصر الثورة» إن كلمة الرئيس تستلزم تكاتف الجهود لمكافحة الفساد، وإن الاهتمام المصري اكتسب بهذا الشأن وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام وتحقيقاً لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول.

وقال «أبوالعطا» إن الرئيس استطاع في كلمته أن يقدم تجربة مصر في مكافحة الفساد كدولة رائدة وزعيمة لأفريقيا، مُضيفا أن المنتدى يعد نقطة بداية تتوج فعاليات أخرى لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية.