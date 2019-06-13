شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط» يدين بأقوى العبارات استهداف الحوثيين لمطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات استهداف ميليشيات الحوثيين مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد ملموس من المدنيين من بينهم نساء وأطفال، مؤكدا تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، في مواجهة مثل هذه الأعمال النكراء، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن «أبوالغيط» حرص على التأكيد أيضا في هذا الإطار على الرفض التام لأي محاولة تستهدف النيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستهداف المتعمد للأهداف المدنية وللمدنيين، وهو ما يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، إضافة لرفضه في ذات الوقت لمحاولات ميليشيات الحوثيين توسعة نطاق الأزمة اليمنية بما يمكن أن يؤثر بالتبعية سلباً على أمن واستقرار المنطقة.