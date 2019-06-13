شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية..وزيرا التنمية المحلية والرياضة يتفقدان استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، اللمسات النهائية وأعمال التطوير الجارية في استاد القاهرة، وذلك في إطار متابعة استعدادات محافظة القاهرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم خلال الفترة من ٢١ يونيو حتي ١٩ يوليو المقبل.

وحرص «شعراوي» و«صبحي» و«عبدالعال»، على تفقد الأعمال الخاصة بالتجهيزات النهائية بكافة أرجاء الاستاد، وقام وزير الشباب والرياضة باطلاع وزير التنمية المحلية على كافة التطورات والتجديدات التي طرأت على استاد القاهرة على أرض الواقع. كما تفقدوا المقصورة الرئيسية والتي تم الانتهاء من تطويرها وصالة كبار الزوار، والمركز الاعلامي، والطريق الجديد المؤدي للاستاد.

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وأشاد «شعراوي» بالجهود التي تمت لتجهيز استاد القاهرة ليكون في أبهى صورة لضمان ظهور مصر بالصورة اللائقة والمشرفة أمام العالم باعتبار تلك البطولة تعد أضخم حدث رياضي على مستوى القارة الأفريقية وتحظى بمتابعة دولية واسعة.

وزيرا التنمية المحلية والرياضة ومحافظ القاهرة يتابعون استعدادات الأمم الأفريقية بستاد القاهرة

من جهته، قال وزير الرياضة: إنه «تم خلق مساحات جديدة وتطويرها بجسم الاستاد، سيتم استخدامها في الاستقبال والضيافة، مشيراً إلى أنه تم تغيير بوابة الاستاد البحرية، كما تتم حالياً أعمال مراجعة شبكات البوابات الإلكترونية، والانتهاء من رفع كفاءة الإضاءة، مع تطوير شبكة الواى فاى داخل الاستاد، والمنطقة الاعلامية، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية».

وعقب ذلك، تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يرافقهم المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال تطوير الطرق المحيطة بمنطقة ستاد القاهرة، وكذا أعمال الرصف للطرق المؤدية للاستاد، وإنشاء طريق ربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الاستاد. كما تم الإشارة إلى أنه تم نقل سور وبوابة ستاد القاهرة والانتهاء من الطريق الموازى لشارع صلاح سالم وجارى الانتهاء من تطوير كافة الشوارع المحيطة بالاستاد.

ووجه وزير التنمية المحلية، الشركات العاملة في أعمال التطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالاستاد بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في منطقة استاد القاهرة في التوقيتات الزمنية المحددة.