شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 40 متهمًا بـ«أحداث مسجد الفتح» لـ3 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث «عنف مسجد الفتح» لجلسة ٣ يوليو، لضم متهمين جُدد.

Advertisements

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور.

كانت محكمة النقض قد قبلت طعن المتهمين على الأحكام الصادرة ما بين السجن المؤبد والمُشدد على المتهمين.

أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، المتهمين لمحكمة الجنايات، إذ تم توجيه تهم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.