شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تدعو المصريين للتبرع بالدم: «واجب وطني لمن يقدر عليه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منظمة الصحة العالمية إن عمليات نقل الدم تنقذ ملايين الأرواح سنويًا، ويمكن أن تساعد في التدبير العلاجي السليم للسيدات اللواتي يتعرضن لنزيف ناجم عن الحمل والولادة، والأطفال الذين يعانون من فقر الدم الوخيم، والمرضى ممن يعانون من اضطرابات وراثية مثل الثلاسيميّة؛ وضحايا الإصابات الشديدة والطوارئ والكوارث والحوادث.

وبمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، 14 يونيو، دعت منظمة الصحة العالمية، الشعب المصري إلى المواظبة على التبرع به، حيث أوضح د.جون جبور، ممثل المنظمة في مصر، أن التبرع بالدم يعد واجب وطني لكل من يقدر عليه، حتى تتوفر لدى الجميع إمدادات دم كافية لمساعدة المحتاجين، فلكل شخص الحق في الحصول على نقل مأمون للدم متى وحيثما تكون هناك ضرورة لذلك.

وفي كلمة للدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أكد أن «هدفنا هو إذكاء الوعي بضرورة المواظبة على التبرّع بالدم للتأكد من إتاحة إمدادات مأمونة ومضمونة الجودة من الدم ومنتجاته بتكلفة ميسورة وفي وقت مناسب ولجميع الأفراد والمجتمعات بوصف ذلك جزءًا لا يتجزأ من مسيرة البلدان نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز النظم الصحية، وكل منهما يتماشى مع رؤيتنا الإقليمية 2023»، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة المصرية والمجتمع المصري تشجيع جميع الفئات على التبرع المنتظم بالدم وتشجيع من يتبرع به بشكل دوري لتكون ضمن المسيرة الإقليمية والعالمية نحو التغطية الصحية الشاملة.