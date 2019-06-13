شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة التهرب الضريبي تأمر بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت نيابة التهرب الضريبي ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي بشأن تحقيقات تتعلق بمبالغ مستحقة عليه للضرائب. وقررت النيابة ضبطه وإحضاره بعد استدعائه عدة مرات دون حضوره.

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