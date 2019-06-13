شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تلغي امتحان مادة الوبائيات لخامسة تمريض بعد تسريبه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أخطرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، معاهد التمريض بمختلف المحافظات بإلغاء امتحان مادة الوبائيات للسنة الخامسة بمعاهد التمريض، وذلك بعد تسرب أسئلة الامتحان في عدد من المحافظات.
وأكد مصادر بمعهد تمريض الغردقة بالبحر الأحمر أنه تم إخطار طلاب الصف الخامس بالقرار بعد بدء الامتحان وتم سحب ورقتي الأسئلة والأجوبة من الطلاب والسماح بخروجهم دون استكمال الامتحان على أن يتم تحديد موعد جديد لأداء امتحان مادة الوبائيات في وقت لاحق.
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