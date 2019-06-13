شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث أسيوط تكشف لُغز تسمم 198 شخصًا بسبب «الترمس» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحريات العقيد مصطفى حي الله وكيل، فرع البحث الجنائي لشمال أسيوط، لُغز وفاة طفلة وإصابة 198 شخصا بسبب «التسمم»، إثر تناولهم وجبة «ترمس» خلال أحد الأفراح بقرية نزلة السراقتة.

وأشارت التحريات أن المدعو «علي. ظ. د»، مقيم بقرية نزلة السراقتة، عندما كان يستعد لزفاف نجله، قام بإعداد كميات من «الترمس» لتقديمها إلى المدعوين خلال الحفل، ثم قام بغسلها بمياه ملوثة، جاء بها من إحدى الترع الفرعية المتواجدة في القرية.

Advertisements

ونتج عن غسل «الترمس» بمياه ملوثة، تعفن كمية كبيرة، ما أسفر عن إصابة المدعوين خلال الفرح.

أمر المستشار محمد عبدالناصر، وكيل نيابة ديروط، التصريح بدفن الطفلة «م. ن. ع»، 3 سنوات.

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة تفيد بورود بلاغ بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى «ديروط المركزي» من قرية السرقنا بمركز ديروط، يعانون من الإجهاد ومغص وإسهال، إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح.