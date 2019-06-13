شكرا لقرائتكم خبر عن «الترمس» يحوّل فرحًا إلى مأتم في أسيوط.. ارتفاع المُصابين إلى 198 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفع عدد المُصابين بالتسمم في فرح بمركز ديروط بأسيوط، إلى 198 حالة تسمم نتيجة تناول «ترمس» فاسد.
انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط وقيادات مديرية الصحة، إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين والاطمئنان على تقديم كافة الرعاية الصحية لهم.
كما أكد محافظ أسيوط أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى، والتأهب التام لاستقبال أي حالات أخرى، مشددًا على ضرورة معرفة السبب «الغامض» وراء الحادث، وعدم الاكتفاء بالأسباب الظاهرية.
فيما أوضح الدكتور محمد المصطفى، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، أنه تم أخذ عينات من المصابين والطعام وإرسالها للمعامل لتحليلها، لافتًا إلى أنه تمت متابعة جميع الحالات وإعطائهم الأدوية والعلاج اللازم حتى تماثلوا للشفاء.
وبعد الملاحظة والمتابعة تم خروج 167 حالة وما زالت 21 حالة تحت المتابعة والرعاية للتأكد من سلامتهم.
من جانبه، أمر المستشار محمد عبدالناصر، وكيل نيابة ديروط، بدفن جثمان الطفلة المتوفية إثر تعرضها للتسمم نتيجة تناول وجبة داخل فرح بديروط.
كما أمر المستشار محمد عبدالناصر بسرعة تحريات المباحث والاستماع لأقوال أصحاب الفرح، وتحريات العقيد مصطفى حي الله وكيل فرع الشمال.
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