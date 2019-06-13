شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج امتحانات جامعة المنيا أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه سيتم بدء إعلان نتائج امتحانات نهاية العام أول يوليو المقبل، وإن أعمال الامتحانات تسير بشكل منتظم وتستمر حتى السابع والعشرين من يونيو الجاري وفقا للجدول السابق الإعلان عنه.

وأضاف «عبدالنبي»، في بيان اليوم الخميس، أن الجامعة راعت منذ بدء الامتحانات توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم وتوفير الأطقم الطبية، وتوفير كاميرات المراقبة، والتشديد على الملاحظين والمراقبين بالحفاظ على هدوء اللجان ومنع حدوث أي حالات غش أو أعمال شغب تعرقل سير العملية الامتحانية.