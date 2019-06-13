شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يطمئن على حالات تسمم «الترمس» بديروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، مستشفى ديروط المركزي للاطمئنان على حالة المصابين بتسمم إثر تناولهم طعام فاسد (ترمس) في أحد الأفراح بقرية السراقنا التابعة لمركز دروط.

رافقه خلال الجولة اللواء علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط وكان في استقبالهم الدكتور رمضان محمد أحمد مدير المستشفي والدكتور راضي محمود عمر مدير الإدارة الصحية بديروط والدكتور محمد المصطفى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة وفريق من الطب الوقائي.

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كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ بوصول 112 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط يعانون من الإجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات وتم الكشف على باقي الحالات وتلقيهم الإسعافات الأولية.

وعلى الفور انتقل المحافظ إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين والاطمئنان على تقديم كافة الرعاية الصحية لهم مؤكدا أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى والتأهب التام لاستقبال أية حالات أخرى مصدرا توجيهاته بمعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الأمر مشيرا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في الوقوف بجوار أبنائها وتقديم كافة المساعدات الطبية المتاحة والممكنة لحين استقرار حالة المصابين الصحية.

وأوضح والدكتور محمد المصطفى، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، أنه تم أخذ عينات من المصابين والطعام وإرسالها للمعامل لتحليلها، لافتًا إلى أنه تم متابعة جميع الحالات وإعطائهم الأدوية والعلاج اللازم حتى تماثلوا للشفاء وبعد الملاحظة والمتابعة تم خروج 47 حالة وما زالت 65 حالة تحت المتابعة والرعاية للتأكد من سلامتهم.