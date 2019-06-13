شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ضبط 5.5 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً رسمياً من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 5 طن و471 كجم في 19 محافظة.

ووفقا للتقرير، فإن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات «القاهرة، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الجيزة، أسيوط، قنا، البحيرة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، مطروح، الأقصر، الوادي الجديد»، حيث تم تحرير 48 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأشار «أبوستيت» إلى أن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.