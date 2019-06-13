استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محكام طرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة تهم منها الانضمام لخلية جهادية تستهدف مؤسسات الدولة، والقيام بأعمال تخريبية في البلاد، واستهداف رجال الجيش والشرطة.