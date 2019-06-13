ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة و34 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

‏‫وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والمختصين بوزارة الصحة، لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6095 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2416 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 34 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.