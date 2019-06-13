ضبط موظف استولى على 200 ألف جنيه من رواتب العاملين بمستشفى بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، موظف بالوحدة الحسابية بمستشفى بالدقهلية لقيامه باستقطاع أكثر من 200 ألف جنيه من رواتب العاملين واختلاسها لنفسه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا؛ قيام (مسئول عن إدخال بيانات الدفع الإلكتروني بإحدى المستشفيات-مقيم بدائرة مركز شرطة أول المنصورة بالدقهلية) باستغلال موقعه الوظيفي خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2018 واستقطاع مبالغ مالية من المرتبات والحوافز الخاصة بالعاملين بالمستشفى، وإضافتها على حسابه حيث بلغت جملتها (209.016 ألف جنيه)، واستولى عليها لنفسه عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة براتبه.

وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بمحافظة الدقهلية المكلفة بفحص ومراجعة استمارات الدفع الإلكتروني والاستمارات الورقية لمرتبات وحوافز العاملين بالمستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.