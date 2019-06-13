سقوط عصابة لسرقة حقائب السيدات وإخفائها بالمدافن في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين اختطفا حقيبة يد من سيدة بمنطقة حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من إحدى السيدات "مقيمة بدائرة القسم"، بأنها حال استقلالها مركبة "توك توك" من أمام أحد المولات بدائرة القسم "صحبة قائدها وآخر"، لتوصيلها لإحدى الشوارع بذات الدائرة، وفور وصولها قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها "مبلغ مالي 4500 جنيه، وهاتف محمول، ومتعلقات شخصية" وفرا هاربين.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها عاطلان، 18 سنة، 19 سنة، ومقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية "توك توك" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، مبلغ مالي من متحصلات الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها متعلقات المجني عليها الشخصية بمكان إخفائها داخل أحد المدافن بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات والمتهمان.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.