ضبط 4 أشخاص بتهم نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

‏‫ضبطت الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، 4 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وآخر لقيامه بالترويج لبيع سماعات لتسهيل الغش.

كانت معلومات وردت لضباط الادارة مفادها قيام شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة؛ بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واستغلالها في نشر نماذج الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وإجاباتها النموذجية خلال انعقاد لجان الامتحان بقصد تسهيل الغش للطلاب مقابل حصولهم على مبالغ مالية بالاشتراك مع آخر.

وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما هاتفين محمول بفحصهما تبين احتوائهما على صور لأسئلة ونماذج إجابات لامتحانات الثانوية العامة.

وضُبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا؛ لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بامتحانات الثانوية العامة وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

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وفي ذات السياق ضُبط أحد الأشخاص مقيم ببنى سويف لقيامه بإدارة 9 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يستغلها في نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وعُثر بحوزته على (جهاز لاب توب ــــــــ 4 هواتف محمولة) وبفحصهم تبين وجود الصفحة والمشاركات.

كما أمكن ضبط 148سماعة بلوتوث، 300 شاحن USB–11 سماعة صغير الحجم –100 بطارية صغيرة الحجم –500 سماعة عادية – 2 كارت فيزا عبارة عن شريحة هاتف محمول لتسهيل الغش – 7 سماعات تسمى "طابع" –2 ساعة ذكية "SMART WATCH" – مبلغ مالي قدره "225" ألف جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.