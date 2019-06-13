الداخلية ترسل بعثات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على إيفاد بعثات قانونية وفنية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى دول (فرنسا "باريس"، الولايات المتحدة الأمريكية "لوس أنجلوس، سياتل"، لبنان "بيروت") لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الجاليات المصرية المقيمين بها، دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد.

وتكون فترة عمل البعثة في فرنسا "باريس"، ابتداء من يوم 14/6/2019 ولمدة 6 أيام، أما الولايات المتحدة الأمريكية "لوس أنجلوس، سياتل" - ابتداءً من يوم 15/6/2019 ولمدة 11 يوم، أما في لبنان "بيروت" - ابتداءً من يوم 15/6/2019 ولمدة 5 أيام.

ويأت ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمات بمحال إقامتهم التابعة لقطاع الاحوال المدنية برئاسة اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية.