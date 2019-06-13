حكاية "بوست" أفسد "صفقة العيد" على تجار الكيف بجمهورية إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شكوى عبر إحدى الصفحات المهتمة بأخبار "جمهورية إمبابة" بانتشار عدد من مروجي المواد المخدرة لاسيما بالقرب من أحد المساجد المعرفة، ظن صاحبها أنها ستحظى بمتابعة المشتركين في الصفحة فقط دون أن يدري بأنها ستصل إلى الشرطة.

داخل مكتبه المطل على نهر النيل، يراجع المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وتلقين رجال الأمن بمهامهم تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

قبيل انتهاء الاجتماع أخبر أحد عناصر الشرطة السرية رئيس المباحث بمضمون "بوست" متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نشاط بعض الصبية الذين يتاجرون في المخدرات، تلقى المقدم "ربيع" الأمر باهتمام كبير وأنصت لما جاء على لسان الشرطي موجها بتكثيف التحريات بمنطقة البصراوي.

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بينما يردد الأهالي تكبيرات العيد، كان رجال المباحث يضعون اللمسات الأخيرة لحملة مكبرة تستهدف تجار المواد المخدرة بنطاق القسم تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال.

لم يكد يفرغ المصلون من أداء صلاة العيد حتى فوجئوا بسيارات الشرطة تجوب أرجاء الحي الشعبي ترجل من إحداها المقدم محمد ربيع ليبث الطمأنينة في نفوس الجميع بأن الأمور ستكون على ما يرام، وشكواهم محل رصد ومتابعة لتنطلق زغاريد السيدات فرحا بالتواجد الشرطي الذي سيحمي أبنائهم من خطر المخدرات.

على مدار 72 ساعة، أسفرت جهود المقدم محمد ربيع ومعاونيه الرائدين مؤمن فرج ومحمد إدريس عن ضبط 10 قضايا اتجار في المخدرات، 8 قطع سلاح ناري وأبيض، والقبض على 20 مسجل خطرا، و3 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة فضلا عن تنفيذ 18 حكما قضائيا متنوعا.

وحظي رجال المباحث بإشادة الأهالي الذي طالبوا استمرار الحملات على مدار الساعة، والتصدي بحزم للخارجين عن القانون خاصة مروجي المواد المخدرة.