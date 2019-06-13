​تعيين "أحمد ريحان" مستشارًا لوزيرة الصحة للابتكار وريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: أصدرت وزيرة الصحة، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد حسن ريحان، للعمل كمستشار لوزير الصحة للابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى عمله الأصلي. ويعمل "ريحان"، طبيب بشري بالمركز القومي لخدمات نقل الدم. ومن المقرر أن يسري هذا القرار لمدة عام اعتبارًا من مطلع يونيو الجاري.

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