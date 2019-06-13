بعد مقتل 95 مدنيًا.. "ماعت" تطالب بوقف الأعمال الانتقامية في مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن أسفها تجاه الهجوم المسلح الذي استهدف إحدى القبائل بوسط مالي، مما أسفر عن وفاة نحو 95 شخصًا وفقدان نحو 20 آخرين، مطالبة بالتحقيق في هذه المأساة الإنسانية وتقديم الجناة للعدالة.

وأشارت هاجر منصف، مدير وحدة الشئون الإفريقية بمؤسسة ماعت، إلى قيام مسلحين بالهجوم على قرية تسكنها قبيلة "دوغون" ونفذوا مجزرة تجاه مواطني القرية، مما أسفر عن مقتل 95 مدنيًا من بينهم نساء وأطفال، ثم أضرموا النيران في القرية بالكامل، في جريمة بشعة تخالف كافة المبادئ الإنسانية، وتستوجب المساءلة.

وطالب أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، في بيان، جميع الأطراف المتصارعة في مالي، بضبط النفس والتوقف فورًا عن كافة الأعمال الانتقامية التي لا طائل منها سوى سفك مزيد من الدماء.

ودعا عقيل، إلى ضرورة تبني قيم السلام والتسامح بدلًا من استخدام السلاح، ونبذ العنف بكافة أشكاله، وتقدير قيمة الحياة التي تعد أول وأهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.